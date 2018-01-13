حائل 26 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 13 يناير 2018م واساطلق فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل فعالياته وبرامجه المصاحبة لرالي حائل نيسان 2018, الذي يستمر لمدة تسعة أيام .وتشمل الفعاليات على سوق الحرف اليدوية الذي سيكون مقصداً للزوار ومسرح الطفل والأسرة وفعالية المارثون والباص السياحي وسينما التاريخ وبعض الأنشطة التفاعلية والألعاب الرياضية الإلكترونية والعديد من المسابقات والجوائز.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس فيصل بن خالد المدني أن موقع نفود قنا يضم الفعاليات الشبابية ومنها التزلج على الرمال وفعالية الهايكينج بموقع صحى, مضيفاً أن الفعاليات هذا العام تستهوي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع وهي استكمالاً لمسيرة النجاح الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل ما يقدمه شركاء النجاح, داعياَ جميع فئات المجتمع لحضور الفعاليات والأنشطة .// انتهى //23:52ت م