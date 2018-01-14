بيروت 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ارتفاع وتيرة الاستعدادات لدى القوى السياسية تحضيرًا للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو المقبل، فيما تستمر المساعي لحل مسألة ترقية ضباط في الجيش اللبناني دون التوصل إلى أي نتيجة حاسمة بهذا الشأن حتى الآن.واهتمت صحف الأحد بتواصل التظاهرات الشعبية في العديد من المدن والقرى الفلسطينية تنديدًا بالقرار الأميركي المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وأشارت صحف الصباح اللبناني إلى وقوع مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة العشرات بالرصاص المطاطي.وتحدثت صحف لبنان عن إعلان السفير الأميركي في هولندا بيتر هوكسترا، أن التصريحات المناهضة للمسلمين التي أدلى بها قبل عامين ويتهمهم فيها بدفع هذا البلد الى الفوضى، بأنها كانت خطأ.// انتهى //11:15ت م