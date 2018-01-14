الصياهد 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واساستعرضت اليوم لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 400 متناً في فئة جْمل 20 إنتاج وضح.وأدى ملاك الإبل المشاركة، القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة المنقيات.وملاك الإبل الذين عرضت منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 20 إنتاج وضح هم: بادي وديد فايز العتيبي، ثلاب سعيد محمد السبيعي، جازع عبيد جازع السبيعي، حجر محمد حجر الدوسري، خالد فهيد جويعد العجمي، راشد فيحان على المطيري، سلطان سعود فاران حثلين، شجاع مبارك مسفر الدوسري، طاحوس فالح دغيم المسعري، عامر فهد عامر السبيعي، عبد الله سعد سلمان السبيعي، عبد الله دلمخ الحضيني السبيعي، عبد المجيد ناصر منصور الدوسري، علي عميش مطر الحريص، عيد مشيلح عياد البقمي، فهيد محمد هويدي السبيعي، فيصل مطلق سالم النفيعي، قاعد محيميد فلاح النفيعي، محمد سفر عاضة البقمي، منصور محمد شديد المطيري.وستدخل مساء اليوم جْمل 20 إنتاج لوني الصفر والحمر، استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.// انتهى //11:16ت م