إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم انتخاب مير عبدالقدوس بزنجو رئيساً لوزراء حكومة إقليم بلوشستان الباكستاني، وذلك بعد أربعة أيام من استقالة رئيس الحكومة السابق ثناء الله زهري.وتطرقت إلى تطورات موجة الغضب الشعبي المسيطرة ضد نظام الملالي في إيران ، ومطالبة المعارضة الإيرانية من المجتمع الدولي بفرض عقوبات جديدة على النظام المسيطر على الحكم.وأشارت إلى تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصلاح عيوب الاتفاق النووي مع إيران.وأخبرت عن عزم وزير خارجية تركمانستان رشيد ميري دوف القيام بزيارة رسمية إلى باكستان غداً الاثنين لقيادة وفد بلاده المشارك في جلسة المشاورات السياسية الباكستانية التركمانية المشتركة.وعرجت على دعوة باكستان للولايات المتحدة الأمريكية إلى بذل جهود دبلوماسية مشتركة لمعالجة الخلافات وتحسين العلاقات الثنائية.كما تابعت تطورات الوضع الأمني في باكستان ونجاح قوات الأمن الباكستانية في اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في إقليم بلوشستان.// انتهى //11:28ت م