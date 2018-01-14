تبوك 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسأحبط جمرك مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك تهريب 8 كيلو جرامات من مادة الأفيون المخدرة، مخبأة داخل أمتعة إحدى العائلات أثناء عودتهم إلى المملكة.وبين مدير عام جمرك المطار، أنه أثناء قيام المراقب الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية لأمتعة العائلة ,وذلك بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة وبعد تفتيشها تبين وجود أكياس بلاستيكية مغلفة بورق الكربون أسفل الحقيبة تحتوي على (11) كيسا من مادة الأفيون بلغ وزنها 8 كيلو جرامات.// انتهى //11:33ت م