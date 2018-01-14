الجزائر 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتداعيات الوضع في تونس، على خلفية اتساع الاحتجاجات الليلية حول غلاء المعيشة لتشمل مدن طبربة شمال البلاد وسليانة والعاصمة والقصرين وتالة على الحدود الجزائرية.وفي حديث ذي صلة.. تطرقت صحف الأحد لتصريحات وزير الاستثمار التونسي وتشديده على أن الحكومة لن تتراجع على أي بند من بنود قانون المالية لهذه السنة 2018، محل الاحتجاج.وأوضحت صحف الصباح الجزائري أن الانتصارات المتتالية لجيش الشرعية والمقاومة اليمنية المدعومة على أكثر من جبهة، مؤشر على انهيار منظومة الانقلابيين ودليل إضافي على أن استعادة العاصمة صنعاء بمؤسساتها الجمهورية المدنية والعسكرية التي عاث فيها الحوثيون فسادًا، باتت قضية وقت فقط.وعن جديد الساحة اللبنانية.. كشفت صحف هذا اليوم عن تشكيل وزارة العدل الأمريكية، لجنة تحقيق حول تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في تبييض أموال تجارة المخدرات واستعمال هذه الأموال في عمليات تمويل الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي.وفي ذات السياق.. أشارت صحف هذا الصباح إلى العلاقة الوثيقة القائمة بين هذا الحزب وشبكات الإتجار بمختلف أنواع المخدرات في القارة الإفريقية وأمريكا الوسطى وكذا الجنوبية.وبخصوص الوضع في العراق.. أبرزت الصحف أهم التحالفات التي ستشارك في الإنتخابات التشريعية القادمة، موضحة بأن الأمر يتعلق بتحالف النصر والإصلاح الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي قال بأن تحالفه لن يكون طائفيًا ولا مليشياويًا.وعلى صعيد آخر.. تابعت صحف الجزائر جهود دول الجوار الليبي وكذا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، من أجل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أحسن الظروف وبمشاركة أهم مكونات المجتمع الليبي لكون الإنتخابات المخرج الأسلم للأزمة الليبية رغم الصراعات التي برزت إلى العلن بين كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.// انتهى //11:34ت م