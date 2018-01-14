الرياض 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واساستقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام، بمكتبه في الوزارة اليوم، الأمين العام لجمعية أهل الحديث بجمهورية بنغلاديش الشيخ محمد شهيد الله خان المدني، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً .وجرى خلال الاستقبال ــ الذي حضره المستشار الخاص لمعالي الوزير الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الزيد ــ تبادل الأحاديث الودية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ ولا سيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارة والجمعية لخدمة الدعوة إلى الله عز وجل .// انتهى //11:51ت م