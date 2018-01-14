الرياض 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسالتحق 398 طالباً وطالبة بملتقى الشتاء 2018م ـ أكبر ملتقى تدريبي للطلبة الموهوبين في الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم ـ الذي تقيمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، بالتعاون مع كل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" والهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, خلال الفترة من 24 ربيع الثاني إلى 5 جمادى الأولى 1439هـ .ويهدف ملتقى الشتاء إلى تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات المشاركين في الأولمبياد الإقليمية والدولية، في الكيمياء والفيزياء والرياضيات والعلوم، ويتم اختيار الطلبة بناءً على مشاركاتهم السابقة في الملتقيات التدريبية والدورات الأساسية.ويعد هذا الملتقى حلقة ضمن سلسلة من الملتقيات التي تنظمها موهبة وشركائها لتدريب وترشيح الطلبة المشاركين في المسابقات العلمية الدولية في (الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء والعلوم) للعام 2018 , التي يستكمل فيها التدريب على تخصصات الرياضيات الأربعة ( جبر - هندسة - تركيبات - نظرية أعداد) ويتم كذلك استكمال تدريب فريق الكيمياء والفيزياء والعلوم على نفس المفردات التي بدأوا التدريب عليها في ملتقى الصيف الماضي والتدريب المكثف.// انتهى //11:55ت م