جيزان 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسبدأت جامعة جازان بتقديم برامجها وفعالياتها المختلفة ضمن مشاركتها في مهرجان جازان الشتوي العاشر, وذلك بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية وكيل الجامعة الدكتور محمد بن علي معشي, أن مشاركة الجامعة تشهد تنوعاً في برامجها من خلال حزمة من الفعاليات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وزوار المهرجان, حيث تحتوي على معرض تعريفي عن الجامعة يضم لمحة موجزة عن تاريخ الجامعة منذ نشأتها إلى اليوم, وأبرز الإنجازات التي تحققت محلياً وإقليمياً وعالمياً طوال هذه المرحلة، فيما تقدم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عدداً من الدورات التدريبية التي تستهدف الرجال والنساء من بينها دورات في مجال سوق العمل وريادة الأعمال، وأخرى في التخطيط والتطوير والحوار.وأضاف أن عمادة شؤون الطلاب تقدم عدداً من الفعاليات التي درجت على تنفيذها كل عام، وتأتي هذا العام بشكل مختلف وتحمل في طابعها التركيز والتنوع لتصل الفائدة إلى جميع المستهدفين، كما تشارك وحدة التوعية الفكرية بجناح توعوي يعكس دور اللجنة في الحدّ من ظاهرة الانحراف الفكري وخطرها على المجتمعات.// انتهى //11:58ت م