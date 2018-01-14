الدمام 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسشهدت الخدمات الالكترونية التي أطلقتها غرفة الشرقية، تفاعلاً مميزاً من المستفيدين المشتركين من تلك الخدمات ضمن نطاق تسهيل وتطوير الخدمة المقدمة لقطاع الأعمال .وتتضمن البوابة 34 خدمة مباشرة للمشتركين (16 خدمة منها رئيسية، و 18 خدمة أخرى فرعية)، أبرزها التصديق والخدمات التجارية .وتتيح البوابة لممثلي قطاع الأعمال، الحصول على جميع الخدمات المباشرة التي تقدمها الغرفة للمشتركين بطريقة آلية الكترونية تختصر الوقت والجهد، وأبرزها المصادقة على الوثائق والمُحررات والشهادات ، حيث تتم المصادقة عبر إجراءات عالية الموثوقية .وتقدم البوابة خدمة طباعة الوثائق، وطلبات التفعيل لخطابات الزيارة الصادرة من وزارة الخارجية، وطلبات الاستقدام الموجهة لوزارة الداخلية، وكذلك الخدمات التجارية المختلفة التي تقدمها الغرفة كالمسابقات وإعادة التصدير، فضلاً عن طلبات الاشتراك والتجديد وغير ذلك .وقامت الغرفة بالمزيد من الإجراءات للوصول إلى هذا المستوى، أولها اختيار البرامج والتطبيقات المناسبة، وتأهيل القوى العاملة على التعامل معها، كما عملت على تعريف المشتركين، بتفاصيل وآليات الاستفادة من البوابة لكي تتم العملية بانسيابية تامة، و شفافية واضحة، وتجنباً لأي معوقات في الجانب الالكتروني، وأصدرت الغرفة كتاب (دليل المستخدم لبوابة الخدمات الالكترونية )، و ذلك بغرض تعريف المشتركين، حول آلية الحصول على الخدمات المطلوبة، وهو متاح في الموقع الالكتروني الرسمي للغرفة .ويأتي إطلاق البوابة الالكترونية منسجماً مع حالة التطور التي تشهدها الغرفة وحرصها على تحقيق أعلى درجات الجودة ، في نطاق تقديم خدماتها للمشتركين وتطويرها، التي تخضع لعمليات تقييم مستمرة ، تعتمد على آراء المشتركين أنفسهم ، إذ تجري الغرفة عملية استبانة بشكل دوري تقيس من خلالها مدى رضا المشتركين عن الخدمة من شتى النواحي لتستفيد من هذه الملاحظات لتطوير نطاق خدماتها ، وبموجب ذلك حصلت الغرفة على شهادة ( آيزو10002 ) المتعلقة بشكاوي العملاء .// انتهى //11:58ت م