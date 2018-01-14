تبوك 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسانطلقت أمس فعاليات مهرجان " ربيع الوجه " الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه بالتعاون مع بلدية المحافظة، وذلك في منتزه البوابة الشمالية على شاطئ زاعم .وأفاد أمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة إبراهيم خليل الشريف، أن الفعاليات التي تستمر لمدة خمسة أيام، تشمل عروضًا مسرحية وترفيهية وأركانًا للتصوير والرسم والألعاب الهوائية والمائية .وبيّن أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من المتنزهين والسياح والأسر بالمحافظة في أول يوم من انطلاقته، مشيراً إلى مشاركة الأسر المنتجة في فعاليات المهرجان التي تأتي بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .// انتهى //12:02ت م