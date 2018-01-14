موروني 27 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 14 يناير 2018م واساستكملت رابطة العالم الإسلامي ممثلة في هيئة الإغاثة الإسلامية أعمال برنامجها الصحي والمجتمعي بجمهورية جزر القمر المتحدة ، حيث باشر الفريق التطوعي أعماله الإنسانية ضمن أضخم مشروع مسحي يجري في الجزر منذ استقلالها عام 1975م من فرنسا ، ويشمل الجزيرة الرئيسية ( غيزينجا) التي بها إحدى المستوصفات الثلاثة وتشرف الهيئة بتشغليها منذ أكثر من 25 عاماً .ويشارك في العمل الصحي المشروع أكثر من 35 طبيباً ومساعداً صحياً وإداري وإعلامي يقومون بجهد كبير لتفعيل العديد من البرامج الصحية المسحية الكشفية والبحثية ، حيث تم فحص أكثر من 130 حالة مرضية مابين أطفال ونساء.على جانب أخر تستمر عمليات المسح الميداني وبشكل منتظم لأكثر من 16 قرية بمنطقة وشيلي منها قريتي "كمباني" و"اتسي كودي" الذي يشمل 450 أسرة للوقوف على الاحتياجات الصحية والمجتمعية لهذه المناطق الفقيرة.وأكد الدكتور عادل تركستاني أخصائي وبائيات بأن هذا المسح العلمي تم الأعداد له بشكل مدروس ودقيق ليتم بعدة تحاليل وفق المعايير الدولية واستخلاص النتائج منها ، ويعد المسح أول مسح متخصص يجري في جزر القمر ، وتقوم به رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع وزارة الصحة القمرية.وأوضح الوفد الطبي أن المسح الصحي من المسوح المتخصصة والمهمة لما يوفره من بيانات ومؤشرات في الجوانب الصحية ، ويخدم أغراض التخطيط للتنمية وهو أول مسح صحي ينفذ في الجمهورية ، ويمثل الهدف الرئيسي للمسح على المدى الطويل في تمكين وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية من الحصول على المعلومات الموثوقة لوضع وتنفيذ ومتابعة السياسات بأسلوب فعال ، ومن أهدافه إنشاء قاعدة بيانات على مستوى المنطقة تشمل النواحي السلوكية والصحية ، وصحة الطفل ، والوضع البيئي، والخدمات الصحية ، وقياس مستوى المعرفة والاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة ، وجمع بيانات عالية الجودة ، وتدعيم القدرات المحلية في كيفية إدارة المسح الصحي بشكل فعال.مما يذكر أن وفد رابطة العالم الإسلامي ممثلة في وفد الأمانة العامة لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية زار موروني عاصمة جزر القمر المتحدة في شهر يوليو الماضي ، والتقى خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين بالجمهورية , الذين ثمنوا أنشطة الرابطة ومشاريعها التي تنفذها في بلادهم وهي في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع الإنسانية التي تسهم في تقدم الدولة ، وتوفر الدعم لشعب جزر القمر في المجال الصحي .// انتهى //20:33ت م