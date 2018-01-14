إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 190 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال أفغانستان.وشعر بهزة الزلزال في باكستان سكان مناطق بيشاور ووادي سوات ومعظم المناطق المحاذية للحدود مع أفغانستان.// انتهى //20:37ت م