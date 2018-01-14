حائل 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم على عملية الفحص الفني للمركبات المشاركة في رالي حائل نيسان 2018 والتقى بالفاحصين الفنيين وذلك في المعهد الصناعي الثانوي بحائل , التي من خلالها يقطع المشاركين تذكرة مشاركتهم رسميًا في الرالي الذي يقام في نسخته الثالثة عشر.وعبر سمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات عن سعادته بالإمكانيات الكبيرة الموجودة بمنطقة حائل التي أسهمت بشكل كبير في نجاح الرالي , مشيداً بالإمكانيات الموجودة بالمنطقة والمرتبطة بالرالي والتنظيم , وقال :" إن هذه الاستعدادات التي شاهدتها على مستوى عالي من التنظيم والاستعداد " , مؤكداً سعي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لنقل الخبرة والمعرفة التي اكتسبها من الرالي بحائل للمناطق الأخرى في المملكة لتكون مهيأة لاستقطاب بطولات محلية تتوفر فيها جميع الخدمات من بنية تحتية .وأضاف سمو الأمير خالد بن سلطان أن الاتحاد ومن خلال الفحص الفني يسعى للتأكد من تحقيق شروط السلامة والأمان المتبعة في مثل هذه المنافسات التي يؤكد عليها الاتحادان الدوليان للسيارات والدراجات النارية معبراً عن سعادته بما شاهده من كفاءات وطنية أشرفت على فحص المركبات الذي يأتي استمراراً للنجاحات التي حققها الرالي .وأوضح سموه أن الرالي يشهد تطوراً كبيراً كل عام ويتصف بالقوة والمنافسة وهذا ما يعطي رالي حائل أهمية بسبب النقلة النوعية التي يشهدها من سنة لأخرى .من جهته أشاد مدير السباق إيلي سمعان بالتنظيم الذي شاهده في المعهد الصناعي الثانوي بحائل من إمكانيات كبيرة سهلت استقبال السيارات في مراحل الفحص بالإضافة إلى وجود معدات متطورة وعنصر بشري يمتلك الخبرة .وأضاف أن الفحص الفني يهدف للتأكد من مدى مطابقة المركبات لقوانين وشروط المشاركة في الرالي بالإضافة إلى إجراءات السلامة المتبعة التي حددها الاتحادان الدوليان للسيارات والدراجات النارية حيث تمر عملية الفحص التي تعطي السائقين بطاقة المشارك بعديد من المراحل منها اعتماد معايير السلامة ووجود الملابس الخاصة والتأكد من صلاحيتها إلى جانب خزان الوقود ووضع السلك المعدني على المركبة بالشكل الصحيح .مما يذكر أنه قدم ستة متسابقين إعتذارهم بالانسحاب من رالي حائل نيسان 2018م أربعة منهم سائقي سيارات واثنين من فئة الدراجات النارية .// انتهى //20:57ت م