مدريد 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسألحق فريق ديبورتيفو الافيس بضيفه اشبيلية خسارته الرابعة في المباريات الخمس الأخيرة، بفوزه عليه اليوم بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .وتوقف رصيد اشبيلية عند 29 نقطة وهو في المركز السادس حاليا، بينما تقدم ألافيس إلى المركز السابع عشر مع 18 نقطة .وفي مباراة ثانية، خسر ليفانتي أمام ضيفه سلتا فيغو بهدف دون رد ، ليكون رصيد الفائز 25 نقطة في المركز العاشر ، مقابل 18 للخاسر صاحب المركز السادس عشر .// انتهى //20:57ت م