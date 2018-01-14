رياضي / الدوري الإسباني : اشبيلية يخسر من الافيس
الأحد 1439/4/27 هـ الموافق 2018/01/14 م واس
مدريد 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واس
ألحق فريق ديبورتيفو الافيس بضيفه اشبيلية خسارته الرابعة في المباريات الخمس الأخيرة، بفوزه عليه اليوم بهدف دون رد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .
وتوقف رصيد اشبيلية عند 29 نقطة وهو في المركز السادس حاليا، بينما تقدم ألافيس إلى المركز السابع عشر مع 18 نقطة .
وفي مباراة ثانية، خسر ليفانتي أمام ضيفه سلتا فيغو بهدف دون رد ، ليكون رصيد الفائز 25 نقطة في المركز العاشر ، مقابل 18 للخاسر صاحب المركز السادس عشر .
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