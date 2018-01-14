لندن 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسقاد اللاعب المصري فريقه ليفربول للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف اليوم في قمة مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .وبذلك يلحق ليفربول الخسارة الأولى لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم ، ليرتفع رصيده إلى 47 نقطة ويرتقي للمركز الثالث ، بفارق الأهداف عن تشيلسي (حامل اللقب) صاحب المركز الرابع ، المتساوي معه في نفس الرصيد ، في المقابل، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 62 نقطة بالمركز الأول .وافتتح التسجيل أليكس أوكسليد تشامبرلين لليفربول مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل الألماني ليروي ساني لسيتي في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ، وفي الشوط الثاني، أضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 59، فيما تكفل السنغالي ساديو ماني بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 61 بتمريره من صلاح، الذي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 68 من تسديدة من منتصف الملعب .وارتفع رصيد صلاح إلى 18 هدفا ، ليواصل مطاردة الدولي الانجليزي هاري كين المتصدر برصيد 20 هدفا .// انتهى //21:20ت م