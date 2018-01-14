جيزان 27 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 14 يناير 2018م واساحتفلت جائزة السنوسي للشعر العربي التي يشرف عليها مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان مساء اليوم ، بالفائزين في دورتها السادسة للعام الحالي ، وذلك بفندق هوليدي جازان ، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق علي بن حسن عقيل .وتابع الحضور عرضًا عن الجائزة التي تحمل اسم الشاعر محمد بن علي بن محمد السنوسي - رحمه الله -، الذي يعد أحد الأسماء المؤثرة في خارطة الشعر في المملكة ، حيث جرى تنظيمها خلال السنوات الخمس الماضية ، دعمًا للحركة الثقافية والشعرية بمنطقة جازان .كما ألقى أمين عام جائزة السنوسي ، محمد بن إبراهيم يعقوب كلمة استعرض خلالها أهداف الجائزة في تعزيز مكانة جازان الشعرية والأدبية ، وتقديرًا للشاعر السنوسي ، مبرزًا اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أعضاء الهيئة الاستشارية للجائزة من كبار مثقفي المنطقة الذين سيكون لهم دور بارز وفاعل في تطوير الجائزة ، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة لتكليفه أمينًا عامًا للجائزة .إثر ذلك قدم الدكتور محمد بن حمود حبيبي بيان لجنة تحكيم الجائزة ، التي استقبلت في دورتها السادسة للعام الحالي ، 78 مشاركة من 14 دولة هي مصر والعراق واليمن والأردن وفلسطين وسلطنة عمان وسوريا وتونس والجزائر والمغرب وبوركينا فاسو ومالي والسودان إلى جانب المملكة ، مقدمًا التهنئة للفائزين بالجائزة للدورة الحالية وهم عبدالله بيلا في المركز الأول, وياسين البكالي في المركز الثاني, وعبدالله سرمد الجميل في المركز الثالث.عقب ذلك قدم الفائز بالمركز الأول عبدالله بيلا ، نصًّا شعريًّا بعنوان " رسالة إلى جازان " .وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين بجائزة السنوسي للشعر العربي التي بلغت قيمتها للعام الحالي 50 ألف ريال ، إلى جانب تكريم أعضاء الهيئة الاستشارية للجائزة .// انتهى //21:32ت م