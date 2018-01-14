بريدة 27 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 14 يناير 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم يوم الخميس القادم التصفيات التمهيدية لدورة بطولة عز الخيل الـ23 ، المقامة على مضمار الميدان بمدينة بريدة.وعبر مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم صالح بن فوزان الفوزان عن بالغ اعتزازه بما تجده رياضة الفروسية من اهتمام ورعاية ودعم من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ مما كان له أكبر الأثر في تقدم هذه الرياضة العريقة وانتشارها ووصولها لأرقى المستويات ، التي تتطلع إليها قيادتنا الرشيدة ، مؤكداً أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم تأتي دعماً من سموه لمحبي رياضة الفروسية بالمنطقة الذين اعتادوا الدعم والتشجيع من سموه ـ حفظه الله ـ ودوره الريادي في دعم رياضة الفروسية .// انتهى //22:19ت م