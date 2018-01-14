الدمام 27 ربيع الأخر 1439 هــ الموافق 14 يناير 2018 م واسجذبت السيارات الكلاسيكية بمهرجان سفاري بقيق في نسخته الثانية , أنظار زوار المهرجان ، من خلال عرضها بأرض المهرجان وتزويدهم بمعلومات عن طرق استخدامها سابقاُ في نقل الحجاج والمعتمرين والبضائع وتنقل المواطنين والمقيمين بين مدن المملكة أنذاك .وأوضح المشرف على ركن السيارات الكلاسيكية فؤاد العيسى أن المشاركة بالسيارات الكلاسيكية القديمة تأتي ضمن الذكريات القديمة التي تعد من الموروث القديم ومرتبط مع فعاليات المهرجان حيث هناك مشاركات عديدة ومتنوعة بمختلف الفعاليات للفريق .وأشار العيسى إلى أن عدد السيارات المشاركة في المهرجان يصل إلى أكثر من 20 سيارة , تبدأ موديلاتها من 1930 إلى موديلات السبعينات والستينات من القرن الماضي، التي ازدهرت فيها تلك السيارات في البادية والمدن داخل المملكة والخليج بشكل عام.وبين فؤاد العيسى أن المشاركات مميزة لوجود التنوع بين الموديلات والطرازات من أنواع مختلفة السيارات , مشيراً إلى أن أغلبية كبار السن من زوار المهرجان وقفوا كثيراً أمامها واسترجعوا ذكريات الماضي الجميل وذكريات الطفولة وامتلاكهم وآبائهم لمثل هذه السيارات.// انتهى //22:25ت م