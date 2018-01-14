عام / مهرجان ربيع النعيرية الــ 17 يواصل فعالياته بفقرات متنوعة
الأحد 1439/4/27 هـ الموافق 2018/01/14 م واس
الدمام 27 ربيع الأخر 1439 هــ الموافق 14 يناير 2018 م واس
تتواصل فعاليات مهرجان ربيع النعيرية الــ 17 ، تحت شعار " النعيرية .. موعدنا " وسط حضور من الزوار كثيف من جميع المناطق ومختلف الأعمار ، حيث تتنوع الفعاليات التي تقام في وقت واحد في مواقع ومساحات مختلفة من المهرجان .
وتتجه الأسر والأطفال إلى فعاليات الترفيه الخاصة بالمسابقات والألعاب الحركية والتنافسية على المسرح المكشوف ، الذي تشارك في تنفيذ فعاليته هذا العام فرقة ألوان الترفيهية بإبداعات وفقرات متنوعة ، يقدمها مجموعة من الشباب المتميزين ، وتتضمن منشدين ومقدمين وشخصيات كرتونية وصانعي ألعاب حركية وفقرات مسلية للجمهور ، ويتم من خلال المسرح المكشوف تقديم جوائز وهدايا للكبار والصغار والأسرة والطفل مع أصوات الفرح والإنشاد التي تتوزع أهازيجها على جنبات وأركان المهرجان .
كما تقام فيه ألعاب ترفيهية ومسابقات للرسم للأطفال في الخيمة المخصصة لهم للأعمار ما دون سن السابعة ، لإبراز وتشجيع ما لدى هؤلاء الأطفال من مواهب وهوايات في الرسم أو تركيبات الألعاب وغيرها ، فيما يأتي القطار الترفيهي إلى جانب هذه الفعاليات ليجول على المسار المخصص له في الجزء الغربي من المهرجان بعرباته الثلاث التي تحمل الأطفال والأسر ، لإضافة نوع من الإمتاع والترفيه الذي يأتي ضمن الفعاليات الجديدة المستحدثة هذا العام .
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