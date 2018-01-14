الدمام 27 ربيع الأخر 1439 هــ الموافق 14 يناير 2018 م واستتواصل فعاليات مهرجان ربيع النعيرية الــ 17 ، تحت شعار " النعيرية .. موعدنا " وسط حضور من الزوار كثيف من جميع المناطق ومختلف الأعمار ، حيث تتنوع الفعاليات التي تقام في وقت واحد في مواقع ومساحات مختلفة من المهرجان .وتتجه الأسر والأطفال إلى فعاليات الترفيه الخاصة بالمسابقات والألعاب الحركية والتنافسية على المسرح المكشوف ، الذي تشارك في تنفيذ فعاليته هذا العام فرقة ألوان الترفيهية بإبداعات وفقرات متنوعة ، يقدمها مجموعة من الشباب المتميزين ، وتتضمن منشدين ومقدمين وشخصيات كرتونية وصانعي ألعاب حركية وفقرات مسلية للجمهور ، ويتم من خلال المسرح المكشوف تقديم جوائز وهدايا للكبار والصغار والأسرة والطفل مع أصوات الفرح والإنشاد التي تتوزع أهازيجها على جنبات وأركان المهرجان .كما تقام فيه ألعاب ترفيهية ومسابقات للرسم للأطفال في الخيمة المخصصة لهم للأعمار ما دون سن السابعة ، لإبراز وتشجيع ما لدى هؤلاء الأطفال من مواهب وهوايات في الرسم أو تركيبات الألعاب وغيرها ، فيما يأتي القطار الترفيهي إلى جانب هذه الفعاليات ليجول على المسار المخصص له في الجزء الغربي من المهرجان بعرباته الثلاث التي تحمل الأطفال والأسر ، لإضافة نوع من الإمتاع والترفيه الذي يأتي ضمن الفعاليات الجديدة المستحدثة هذا العام .// انتهى //22:48ت م