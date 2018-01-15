جدة 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسشاركت مكتبة الملك فهد العامة بجدة, في فعاليات الحديقة الثقافية بالواجهة البحرية بمدينة جدة, ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة ".وشملت المشاركة إقامة جناح يحتضن العديد من البرامج المتمثلة في القراءة التنافسية والتأليف للأطفال, وتنظيم مسابقات المرأة والثقافة, وفعالية القصة والكتاب, وتنفيذ ورشة عمل في الخط العربي, إلى جانب إقامة المسابقات الثقافية تستهدف المرأة والطفل, واستضافة الجناح لعدد من المؤلفين لمناقشة رواياتهم.// انتهى //11:55ت م