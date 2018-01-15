الرياض 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسدشن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أمس, فعاليات حلقات النقاش التقني (ThinkTech), حيث كانت الحلقة الأولى بعنوان "تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية، نماذج استخدامات حكومية", وذلك بمقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .وأبان معاليه في مستهل الحلقة, أن الحاجة باتت ملحة لنظام وسجل عالمي موحد وموثق في ظل المدّ التقني العابر والمتجاوز للحدود، وأن التحول نحو التقنيات الناشئة مثل البلوك تشين سيثري حياة المواطن بشكل مباشر، من خلال تسهيل وتسريع وتوثيق العمليات المالية، الأعمال اللوجيستية، أدارة الأصول، الملفات الطبية الموحدة، اثبات الهوية، وغيرها.وأوضح معاليه أن تقنية البلوك تشين بحسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2028م ستثري اقتصاد قوامه 9 تريليون دولار، وحصة الشرق الأوسط منها نصف تريليون دولار، وحصة المملكة ربع تريليون دولار، وهذا يتحقق بتقديم حلول ابتكارية وخلاقة لقطاعات, مؤكداً أهمية التعامل مع هذه التقنيات الحديثة بعمل مؤسسي متكامل بروح الفريق الواحد لان طبيعة تقنية البلوك تشين بحسب هارفارد بيزنيس ريفيو هي تقنية تأسيسية (Foundational Technology) وليست تقنية إحلالية (Disruptive Technology)، وستتطلب تشريع وتنظيم وتحفيز ونموذج اعمال جديد يثري سلوكيات اقتصادية واجتماعية جديدة, بالإضافة لمشاركته في افتتاح اعمال الحلقة، أطلق معالي وزير الاتصالات المجلس الاستشاري لتقنية البلوك تشين المرتبطة باللجنة الوطنية للتحول الوطني بالشراكة ما بين الوزارة ومؤسسة النقد كشريك قائد في التقنيات المالية والتعاملية الجديدة، وعضوية الجهات المعنية.بعد ذلك انطلقت فعاليات حلقة النقاش بمشاركة عدد من القياديين والمختصين في هذا المجال إلى جانب المؤسس الشريك لشركة إيثيريوم جوزيف لوبين، الذي استعرض بدوره تجارب الحكومات للعملات الرقمية والبلوك تشين، إذ ركزت حلقة النقاش على مواضيع مختلفة تتعلق بتقنية البلوك تشين والعملات الرقمية، وتنظيماتها، ونماذج الأعمال المقترحة، وتم خلالها استعراض الاستراتيجية الرقمية الوطنية من خلال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ونماذج التحول الرقمي التي تقوم بتطويرها وحدة التحول الرقمي، إلى جانب تقديم عرض من مؤسسة النقد السعودي عن تحول القطاع المالي والاستخدامات والأنظمة المقترحة لتقنية البلوك تشين والعملات الرقمية ،كما تم تقديم عرض من وزارة العدل تناول التحول الذي شهدته الوزارة ، متضمناً نماذج عمل مقترحة لاستخدام تقنية البلوك نشين في إدارة الأصول.وتطرقت حلقة النقاش لمستقبل الاقتصاد الرقمي وأهمية ايجاد أنظمة وقوانين دولية متفق عليها لتنظيم حركة البيع والشراء وتداول العملات الرقمية، وأهمية العمل على بناء الكوادر الرقمية في هذا المجال، وجاء عقد الحلقة ضمن أنشطة الوزارة البحثية والفكرية في تنظيم الندوات وورش العمل وحلقات النقاش مع شركاء الوزارة من القطاعين العام والخاص لتتبع التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة ورفع مستوى الوعي التقني وتعزيز مفهوم الشراكة الفعالة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.من جانبه أكد وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، سعي الوزارة إلى إيجاد شراكة فعالة مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الممكنة لرؤية المملكة 2030, ومواصلة الوزارة إطلاق حلقات النقاش التقني التي دشنت بهذه الحلقة، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به مثل هذه الحلقات في إثراء النقاش التقني، مشيراً إلى أن الهدف منها هو استشراف مستجدات التقنية التي من شأنها تسريع وتيرة التحول الرقمي.// انتهى //11:56ت م