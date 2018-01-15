تبوك 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسشارك نزلاء مركز التأهيل الشامل بالوجه في فعاليات "ربيع الوجه" الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية وبلدية محافظة الوجه على شاطئ زاعم.وتأتي هذه المشاركة ضمن البرامج الاجتماعية التي تحرص عليها إدارة المركز انطلاقاً من أهمية تفاعل تلك الفئة في المناسبات المحلية للمجتمع .يذكر أن فعاليات " ربيع الوجه " انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر خمسة أيام، وتتضمن عروضًا مسرحية وترفيهية وأركان للتصوير والرسم والألعاب الهوائية والمائية.// انتهى //11:58ت م