القصيم 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسأوضحت وزارة الصحة في القصيم أنه تم الكشف على 6270 مريضاً في العيادات الإستشارية التي تقدم خدماتها للمستشفيات البعيدة ، فيما تمت إحالة 667 مراجعاً إلى المستشفيات المرجعية لإستكمال العلاج وذلك خلال العام الماضي 1438هـ .وأفادت أن عدد المستشفيات التي دعمت برنامج الحزام الصحي بلغ 10 مستشفيات ، فيما كان عدد المستشفيات المدعومة وإستفادت من خدمات البرنامج 15 مستشفى ، وبلغ عدد التخصصات التي أدرجت بالبرنامج (14) تخصصاً استشارياً ، شملت (الجهاز الهضمي ، والكلى والجراحة ، والمسالك ، والأعصاب والغدد الصماء ، الباطنية ، والعظام ، والجلدية ، والأنف والأذن ، والعيون ، والروماتيزم) .وبينت أن عدد المرضى الجدد المستفيدين من البرنامج بلغ 3635 مريضاً ويعتمد البرنامج على إتاحة الخدمات الصحية المتوفرة بالمستشفيات المرجعية بالمنطقة ، ويتم توجيه أطباء استشاريين ، لتفعيل العيادات الإستشارية بالمستشفيات البعيدة ، وتمكين المرضى من إجراء الفحوصات لهم في مواقعهم بدون عناء الذهاب إلى المستشفيات المرجعية.من جانب آخر أجرى برنامج الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة خلال العام الماضي 311522 زيارة منزلية بواسطة 320 فريق طبي وبمعدل 2000 زيارة يومياً ، حيث تم تطبيق الخدمة في 213 مستشفى في جميع مناطق ومحافظات المملكة .وتقدم الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يساهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم وكذلك يساهم في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.يذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الامكانيات والأنظمة مما كان له الأثر الايجابي النفسي والاجتماعي والصحي.// انتهى //11:59ت م