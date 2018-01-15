أبها 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسأطلقت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى " عناية " برنامجاً تطويرياً لخدمة المرضى الفقراء والمحتاجين في منطقة عسير، وتأسيس خدمة ربط إلكتروني تمكّنهم من تقديم طلبات العلاج الكترونياً، واستثمار التقنية الحديثة في تنفيذ البحث الاجتماعي بدقة و سهولة.وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، أن البرنامج يهدف لمشاركة فريق العمل في عسير مع الإدارة العامة في بناء وتنفيذ الخطط التشغيلية للمساهمة في سرعة علاج المحتاجين، ودراسة حالتهم عبر اللجنتين الطبية بالرياض ومنطقة عسير بشكل مفصل وسريع عبر الخدمات الالكترونية، وتقديم خدمات ما بعد العلاج من متابعة، وتقييم فوري لتجويد الخدمات تفعيلاً لاتفاقيات الشراكة مع الجهات الصحية الخاصة والحكومية في المنطقة .وبيّن المطيري أن البرنامج التطويري سيمنح المريض القدرة على متابعة سير معاملته دون تحمله مشاق الحضور الشخصي، بما يحقق له الخدمة بيسر ودقة عبر متابعة وتحليل للحالات التي يقوم عليها نخبة من الاستشاريين السعوديين.// انتهى //12:00ت م