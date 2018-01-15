المدينة المنورة 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسأغلقت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة 46 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية, خلال جولات الحملة التصحيحية التي نفذتها الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق والبلديات الفرعية خلال الشهر الجاري, بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت وحفاظاً على صحة وسلامة الغذاء المقدم لأهالي وزوار المدينة المنورة.وأفاد مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المنطقة محمد أمين الشتاء،أن الحملة شملت أكثر من 10 آلاف منشأة من مطاعم ومخابز ومحلات بيع الخضار ومستودعات الأغذية ومحلات بيع الدواجن واللحوم والأسماك والأسواق المركزية والمراكز التجارية, بمشاركة بلديات الحرم، وقباء، وأحد، والعوالي، والعقيق، والعيون، والبيداء، والعاقول، وأبيار الماشي، والفريش، والصويدرة، والمندسة، والمليليح, نتج عنها كذلك إغلاق 46 منشأة، وإنذار 2368 منشأة مع إعطائهم مهله لتصحيح المخالفات المرصودة,مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن إتلاف 5590 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.وبيّن أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق 1561 منشأة, بمبلغ وقدره 1,990,900 ريال, مؤكداً استمرار تنفيذ الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت.// انتهى //12:01ت م