تونس 28 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 15 يناير 2018 م واستواصلت في تونس الليلة الماضية، أعمال الشغب في عددًا من المناطق، حيث تصدى الأمن التونسي لمحاولات مداهمة لعدد من المحلات التجارية في أحياء واد الليل والتضامن ودورا هيشر التابعين للعاصمة وأوقف على إثرها ستة أشخاص.من جانب آخر تمكنت الوحدات الأمنية بمدينة فريانة التابعة لمحافظة القصرين وسط غرب تونس من إعادة الهدوء إلى كامل أحياء المدينة، التي شهدت مساء عمليات كرّ وفرّ بين الأمنيين وعددًا من الشبان الذين عمدوا الى إغلاق الطريق الرئيسية للمدينة وإشعال العجلات المطاطية وتعطيل حركة المرور ورشق الأمنيين بالحجارة، مما اضطر قوات الامن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.// انتهى //12:02ت م