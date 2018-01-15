تناناريف 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسقالت السلطات في مدغشقر، إن حصيلة قتلى إعصار ضرب البلاد قبل نحو عشرة أيام، ارتفعت إلى 51 شخصًا فيما وردت بلاغات عن فقد 22.واجتاح الإعصار المداري "آفا" مدغشقر يومي الخامس والسادس من يناير الجاري وضرب أغلب الشواطئ الشرقية للجزيرة برياح تراوحت سرعتها بين 140 و 190 كيلومترا في الساعة.وذكر المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، أن الإعصار تسبب في تشريد نحو 54 ألف شخص. وفي مارس 2017 ضرب الإعصار "إيناوو" مدغشقر وقتل 78 شخصًا على الأقل على الساحل الشمالي الشرقي.// انتهى //12:04ت م