بكين 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي الماضي أن زيارة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عززت العلاقات بين البلدين وتؤكد التعاون الاستراتيجي الشامل في جميع المجالات.وبين الماضي أن هذه الزيارة تمثل أهمية بالغة وتأتي ضمن مجموعة واسعة من التبادلات بين البلدين في المجالات كافة سواء الرسمي أو الخاص، كما يأتي الاتفاق القضائي المزمع توقيعه الذي تم مناقشته خلال اللقاءات التي عقدها معاليه؛ دفعة إضافية للعمل المشترك و المثمر.ونوه الماضي بجهود معالي وزير العدل الذي أبرز العديد من الموضوعات الخافية على الجانب الصيني حول قضاء المملكة، وما يتميز به من أنظمة قوية، وما يصدره من أحكام ناجزة وعادلة، والتقدم الذي يشهده قضاء المملكة في الجوانب الإجرائية، والتقنية، والموضوعية.وكان معالي وزير العدل، قد اختتم زيارة رسمية بدأت مطلع الأسبوع الماضي على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، عقد خلالها عدداً من المباحثات الاستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين وفق أعلى المستويات القضائية في البلاد وعلى رأسهم نظيره الصيني تشانج جيون، وذلك وفق جدول أعمال حافل تضمن التباحث مع كبار المسؤولين وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد، والجمعيات المهنية في إطار تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز فرص التبادل التجاري عبر تذليل العقبات القانونية وتوضيح مسارات الفصل في المنازعات التجارية.// انتهى //12:04ت م