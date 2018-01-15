مكة المكرمة 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسأزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عدداً من المباني المخالفة والمقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح عراقي, أن التعدي على الأراضي العامة والبناء بطرق عشوائية يعد مخالفة و يشكل خطراً على السكان، وتشويها للمنظر العام، لافتاً إلى أن البلدية لن تتهاون في إزالة هذه المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.وأشار إلى أن الفرق الميدانية بالبلدية تواصل مراقبة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.// انتهى //12:06ت م