تبوك 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسحددت اللجنة العليا لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز للمزرعة النموذجية في عامها السابع والعشرين، الأحد القادم آخر موعد لاستقبال المزارعين لترشيح مزارعهم لهذه الجائزة في مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة ، وذلك عن طريق إدارة الشؤون الزراعية بالمنطقة, ومكاتبها في المحافظات, وصندوق التنمية الزراعية وفروعه في المحافظات .وأوضح أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد الحربي، أن لجنة الجائزة ستباشر زيارتها الميدانية للمزارع ابتداءً من تاريخ 18 /5 /1439هـ ، مشيراً إلى الدور الكبير للجائزة الذي حفز اهتمام المزارعين بمزارعهم وتطويرها واتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري، منوهاً بما تحظى به الجائزة من دعم مادي ومعنوي من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, منذ نشأتها وخلال مسيرتها على مدى هذه السنوات حتى أصبحت من الجوائز الزراعية الفريدة بالمملكة .// انتهى //12:11ت م