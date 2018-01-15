الكويت 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، مشاركتها في المخيم الكشفي السنوي الــ 71 ،الذي تنظمه جمعية الكشافة الكويتية، بمشاركة أكثر من 1500 كشاف وقائد من الجمعيات الكشفية الوطنية في السعودية والاردن ومصر والسودان وقطر وفلندا والولايات المتحدة الاميركية، بالإضافة الى المناطق التعليمية والتعليم الخاص بالكويت.وشارك كشافة المملكة خلال الأيام الماضية في فعاليات وبرامج المخيم الذي افتتحه معالي وزير التربية وزير التعليم العالي بدولة الكويت الدكتور حامد العازمي يوم السبت الماضي في منطقة كبد ،ومن أبرزها رحلة المغامر، وبعض الأنشطة الرياضية والمنافسات بين الجمعيات المشاركة في كرة الطائرة وتنس الطاولة والبولينغ والبلياردو ،وزيارات لبعض المؤسسات الحكومية والأهلية ، والبرامج الترفيهية والمحاضرات الثقافية والتوعوية ، وممارسة التدريب على العقد والربطات والدورات وتنفيذ أعمال الريادة ، وتنفيذ حفل سمر، والمشاركة في تحكيم المنافسات الرياضية.// انتهى //12:12ت م