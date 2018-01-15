أملج 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسانطلقت في محافظة أملج أمس فعاليات "مهرجان ربيع أملج 39" الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع بلدية المحافظة، بحضور وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني، وذلك بمسرح الفعاليات بمنتزه الدقم السياحي.وتتضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر على مدى أسبوع كامل , العديد من الفعاليات المختلفة كفعاليات الأطفال, والعروض المسرحية, والأسر المنتجة, وكذلك فعاليات القلعة التاريخية التي تحتضن معرض الفنون التشكيلية والمتحف التراثي ، فيما خصصت فعاليات يوم الخميس لمركز الشبحة التابع للمحافظة .// انتهى // ‏12:13ت م