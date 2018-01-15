الرياض 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الأحد 27 / 4 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية : -أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة ( 408.858 ) مخالفاً، منهم ( 256.577 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و ( 107.992 ) مخالفاً لنظام العمل، و( 44289 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 5701 ) شخص، ( 77 % ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 21 % ) إثيوبيو الجنسية، و ( 2 % ) جنسيات أخرى، تم ترحيل ( 5701 ) منهم، كما تم ضبط ( 348 ) شخص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 842 ) شخصاً.رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 132 ) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 111 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 21 ) سعودياً.خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 12078 ) وافداً مخالفاً، منهم ( 10065 ) رجلاً، و ( 2013 ) امرأة.سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 68524 ) مخالفاً، وإحالة ( 60707 ) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 66268 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 91593 ) مخالفاً.// للصحف فقط // // انتهى //22:12ت م