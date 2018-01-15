القاهرة 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسدان الأزهر الهجوم الإرهابي المزدوج بوسط العاصمة العراقية بغداد، الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.وأكد الأزهر في بيان له اليوم، أن هذه الأعمال الإرهابية البغيضة تتعارض تمامًا مع صحيح الدين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا الإرهاب اللعين الذي يمثل خطرًا على العالم كله إذا لم تكن هناك إرادة جادة للقضاء على أسبابه ومقوماته ومصادر تمويله.وأعرب الأزهر عن خالص العزاء إلى العراق حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء.// انتهى //22:20ت م