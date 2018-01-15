الدمام 28 ربيع الأخر 1439 هــ الموافق 15 يناير 2018 م واسيكتشف 40 منتسباً لــ 17 جمعية متخصصة في رعاية الأيتام في المملكة ، خفايا الفضاء والطيران من خلال مشاركتهم في المخيم العلمي الأول الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مطلع الأسبوع الجاري ويستمر لمدة 8 أيام ، وذلك في المخيم التقني بالجبيل الصناعية .ويعد مسار الفضاء والطيران أحد المسارات التي تقدم للأيتام خلال مدة إقامة المخيم العلمي ويهدف إلى تعليم المشاركين المبادئ الفيزيائية المتعلقة بالطيران وتنمية مهارات التصميم الحاسوبي والتصنيع الرقمي وتطبيق مبدأ التصميم الهندسي ومشاركة المتدربين في أنشطة جماعية تعزز العمل الجماعي ، بالإضافة لرفع روح التحدي والمثابرة لدى المشاركين كما يشارك المتدربين في أنشطة تمثل التصور وتخيل الأشكال والرسم التقريبي والنمذجة والتصنيع الرقمي.// انتهى //22:38ت م