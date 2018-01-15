عام / القنصل الأمريكي بالظهران : "سفاري بقيق" يجسد الموروث الثقافي والتاريخي للمملكة
الاثنين 1439/4/28 هـ الموافق 2018/01/15 م واس
الدمام 28 ربيع الأخر 1439 هــ الموافق 15 يناير 2018 م واس
زارت القنصل الأمريكي في الظهران السيدة راتشنا كورهونن ، مهرجان سفاري بقيق في نسخته الثانية، المقام حالياً على طريق الرياض ــ الدمام بجوار جسر صلاصل.
وتجولت على أقسام والأجنحة المهرجان ، واستمعت لشرح من مسؤولي المهرجان عن الفقرات المقدمة ، وأهدافها .
وقدمت راتشنا كورهونن شكرها للجنة المنظمة للمهرجان ، وقالت: سعدت كثيراً بزيارتي للمهرجان، ورؤية الفعاليات التي تجسد الموروث الثقافي والتاريخي للمملكة ، كما شدتني رؤية فعاليات ميدان الفروسية والجمال، المنبثق من تراث الصحراء".
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