بريدة 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واستشارك الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد " كبدك " بركن تعريفي في مهرجان ربيع بريدة 39, الذي تقام فعالياته حالياً بمنتزه عريق الطرفية شرق بريدة.وتهدف الجمعية من خلال المشاركة إلى توعية الزوار بأمراض الكبد وإيضاح طرق انتقال العدوى والإصابة وطرق الوقاية منها حيث يتم توزيع المطبوعات التوعوية والرد على الاستفسارات .وتأتي المشاركة انطلاقاً من رؤية الجمعية في تقديم يد العون ومد جسور التواصل مع أفراد المجتمع ، ومساعدة المصابين بمرض الكبد والوقوف مع أهليهم وذويهم ، ورفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع والمساهمة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والوقائية ودعم البحوث العلمية وبرامج الزراعة والتبرع بالكبد .// انتهى //23:01ت م