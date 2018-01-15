المنامة 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسصدر عن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، تقرير عن حدوث واقعة صباح هذا اليوم بشأن قيام مقاتلتان عسكريتان لقطر قادمتان من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الامارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات.وأوضح التقرير أن المقاتلات القطرية اقتربت لمسافة ميلين تقريباً من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.هذا، وستقوم شؤون الطيران المدني البحريني باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة الخطيرة مع الجهات الدولية المعنية ورفع تقرير مفصل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو ).// انتهى //23:47ت م