الرباط 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسأدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بشدة الهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع اليوم في وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات.وأوضح بيان صادر عن المنظمة من مقرها بالرباط، أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين والممتلكات الخاصة والعامة، يعتبر فساد في الأرض وجريمة نكراء يستحق من يقف وراءها أقسى العقوبات، مؤكدة دعمها لجمهورية العراق في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، مقدمة العزاء لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.// انتهى //23:47ت م