الرياض 28 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 15 يناير 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، مساء اليوم، الحفل الذي أقامته وزارة الداخلية تكريمًا للمتقاعدين من منسوبي الوزارة.وقد ألقى معالي وكيل وزارة الداخلية كلمة سمو وزير الداخلية بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما تلقاه الوزارة من دعم ومؤازرة مكنَّها بتوفيق الله من القيام بواجباتها.وثمّن سموه الجهود التي بذلها المتقاعدون طيلة فترة عملهم، مؤكداً أن وزارة الداخلية دأبت على تكريم وتقدير كل أبنائها المخلصين سواء أثناء عملهم أو بعده، وما هذا الحفل إلا امتداداً للوفاء، واستشعاراً لجهود جميع الزملاء وخصوصاً الذين ترجلوا عن المسؤولية، داعياً الله لهم بدوام الصحة والسعادة.كما ألقى الفريق متقاعد عثمان بن ناصر المحرج كلمة المتقاعدين عبر فيها عن شكرهم لسمو وزير الداخلية على إقامة هذا الحفل، عادا هذه المناسبة لمسة وفاء ليست بمستغربة على القيادة - أيدها الله -.وسأل الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية.// انتهى //00:05ت م