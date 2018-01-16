تبوك 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس للأيام القادمة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة, أن تشهد - بمشيئة الله - منطقة الحدودالشمالية القريات وطريف تساقط للثلوج, وتدني كبير في مستويات درجات الحرارة خاصة على منطقة تبوك, حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى دون الصفر المئوي يومي الخميس والجمعة, مع فرص لهطول الأمطار تتجاوز نسبتها الـ 10 %.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, أن هناك جبهة هوائية ستندفع نحو المناطق الشمالية من المملكة يومي الخميس والجمعة وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم, تعمل على تساقط بعض الثلوج على منطقتي القريات وطريف, إضافة إلى تدني في مستويات الحرارة المتوقع وصولها إلى أقل من درجتان تحت الصفر, مشيراً إلى أن هذه الموجة ستعمل على هطول زخات متفرقة من الأمطار التي قد تكون خفيفة إلى متوسطة وذلك أثناء ساعات الصباح المتأخر والعصر من يوم الجمعة، وتتأثر مناطق واسعة من المملكة بموجة غبار قد تنخفض معها الرؤية الأفقية إلى حدود 1000 متر وربما أقل، وتشمل أجزاء واسعة من الجوف والحدود الشمالية وحائل والرياض والدوادمي والقصيم وصولا الى المنطقة الشرقية.وأهاب القحطاني في ختام تصريحه بالجميع إلى التروي وعدم الانسياق وراء الشائعات، وإلى ما يثار من قبل بعض هواة الطقس الغير راسخين في مجالات الرصد الجوي, وتحري الدقة في تلقي ونقل المعلومة منهم, وتجنب الانجراف وراء توقعات المهتمين بالطقس والمناخ الذين ينشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي و يجانبهم الصواب في غالب توقعاتهم وتحذيراتهم, مؤكداً أنالمصدر الرسمي لمعلومات الطقس والأرصاد الجوية في المملكة هي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, وهو المعني في إطلاق التحليلات المناخية على مدار الساعة, ويمكن الاطلاع عليها عبر المنافذ التواصلية التي اعتمدتها الهيئة ومنها موقع الرصد الرسمي للهيئة على شبكة الإنترنت.// انتهى //11:30ت م