ضباء 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واستجوب حافلة المكتبة المتنقلة " بسمة المعرفة " بمحافظة ضباء، الوجهات البحرية والمتنزهات بهدف إثراء المعرفة ونشر ثقافة القراءة بين الأهالي .وتسعى مبادرة حافلة المكتبة المتنقلة وهي الأولى من نوعها على مستوى منطقة تبوك إلى استثمار أوقات الإجازة المدرسية الحالية وغرس حب القرءاة في المجتمع وتسهيل الوصول إلى الكتب في أماكن التنزه عبر مركبة جهزت خصيصاً لتكون مكتبة متنقلة, تضم العديد من الكتب التي تم تحديد مصادرها بدقة،إلى جانب مرسم للأطفال .// انتهى //11:41ت م