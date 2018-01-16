بغداد 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واستلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أكد خلالها على دعم واشنطن والمجتمع الدولي للعراق في سعيه لتعزيز الأمن.وأفاد بيان حكومي عراقي اليوم، أن تيلرسون أكد أيضًا استمرار دعم الولايات المتحدة لجهود العراق بإعادة الاستقرار واستقطاب الاستثمارات وإعادة الإعمار والبناء وتعزيز الإصلاح الاقتصادي, مبينًا أن لدى بلاده الثقة بقدرة العراق على القضاء على الإرهاب بشكل نهائي، ومقدمًا تعازيه للعراق حكومة وشعبًا بالتفجير الإرهابي الذي استهدف وسط بغداد، يوم أمس.// انتهى //11:47ت م