رام الله 29 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 16 يناير 2018م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني وقراراته بتكليف اللجنة التنفيذية تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وبأن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، لم تعد قائمة.وأشارت صحف الثلاثاء إلى لقاء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي في مدينة رام الله، وفد برلماني إسباني يتكون من أحزاب إسبانية مختلفة، حيث أطلعهم على آخر المستجدات السياسية والتحركات الفلسطينية على الصعيد الدولي للمرحلة القادمة.وسلطت الضوء على استشهاد الشاب أحمد عبد الجابر محمد سليم البالغ من العمر (24 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في بلدة جيوس شرق قلقيلية.وأولت اهتمامًا بتحذيرات دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الـمسجد الأقصى الـمبارك في القدس من استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي منع إضاءة مسجد قبة الصخرة المشرفة، في إشارة إلى تمادي شرطة الاحتلال بانتهاكاتها بحق الـمسجد الأقصى في صورة واضحة، وفاضحة.ورصدت الصحف أقوال مساعد الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، أن فرنسا تتمسّك بموقفها الثابت وأنه لا بديل عن حلّ الدولتين اللتين تتعايشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن على أن تكون القدس عاصمتهما.وأوردت صحف فلسطين حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن فرص استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين تكاد تكون معدومة.// انتهى //11:47ت م