أبهـا 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسافتتح وكيل محافظ محايل عسير علي بن إبراهيم الفلقي, عيادة مكافحة التدخين المتنقلة بأحد المراكز التجارية في المحافظة بحضور مدير إدارة شؤون المستشفيات بصحة عسير الدكتور راشد الصميلي, ومدير إدارة مكافحة التدخين بصحة عسير الدكتور محمد بن عبدالله قرنان.وتٌقدم العيادة المتنقلة التي تستمر لمدة شهر كامل, جميع الخدمات الطبية والاستشارية والتوعوية للإقلاع عن التدخين،فضلاً عن البرامج الموجهة لغير المدخنين يقدمها عدد من الأطباء والمتخصصين.// انتهى //11:48ت م