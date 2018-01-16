جيزان 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسسجل طلاب وطالبات جامعة جازان حضوراً لافتا في مهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل .. مشتى الكل "، وتألقوا في تقديمهم للبرامج الطبية والتدريبية والتوعوية ضمن فعاليات المهرجان.ولفت الطلاب والطالبات أنظار زوار جناح الجامعة بالقرية التراثية، مبرزين إنجازات جامعتهم ودورها المعرفي والتنموي في المملكة، ويحكون بالاستعانة بالعروض الفوتوغرافية مشروعات المدينة الجامعية التي أسهمت في توفير بيئة تعليمة متطورة تجسد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجازان وشبابها .ويقدم مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة من خلال الجناح، شروحات عن دور الجامعة في نشر قيم الاعتدال، وتعزيز الأمن الفكري بين طلبتها من خلال ما تقدمه وحدة التوعية الفكرية بالجامعة من برامج لمواجهة الأفكار المنحرفة .وأبدى الزوار إعجابهم، بالخدمات الطبية وبرامج الفحص الطبي وعيادات طب الأسنان التي أنشأتها الجامعة في المهرجان والمهام التي يقدمها طلاب وطالبات كلية الأسنان عبر عيادات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، حيث استقبلت العيادات الرجالية والنسائية أكثر من 300 حالة منذ انطلاق المهرجان.ويضم الجناح أيضاً ركناً خاصاً بالدورات التدريبية التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وتسلط الضوء على جهود الجامعة في تنمية الكوادر وتأهليها عبر استهداف أفراد المجتمع بدورات صممت لتواكب رؤية المملكة 2030 واحتياجات العصر بما يعزز من نشر ثقافة الإتقان والجودة.// انتهى //11:53ت م