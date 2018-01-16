المدينة المنورة29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واستشهد طيبة الطيبة هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من الزوار من مواطنين ومقيمين ومعتمرين من داخل وخارج المملكة لقضاء إجازة منتصف العام الدراسي بزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما وسط خدمات تقدمها الجهات المعنية بالمدينة المنورة لتوفير أفضل الخدمات لهم والتنسيق فيما بينها لتسهيل حركتهم وتنقلاتهم وتأمين ما يحتاجون إليه فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والصحية والغذائية وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.وكالة الأنباء السعودية سلطت الضوء على الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للزوار، حيث هيأت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي جميع الخدمات في المسجد ومرافقه من صيانة ونظافة وفرش وسقيا والتشغيل التجاري لمواقف السيارات, وتوفير كوادر بشرية للأمن والسلامة وحراسة الأبواب, وتنظيم الممرات , والتكامل مع الجهات الأمنية والعناية بالمصلين والزوار وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع بعض الجهات ذات العلاقة للتكامل في تقديم الخدمات الذاتية لهم, وكذلك توفير إدارات متخصصة للعناية باحتياجات الزوار والمصلين الدينية والخدمية , وتخصيص فرق عمل من مشايخ وطلاب علم وموظفين لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد مع الجهات ذات العلاقة في ذلك.من جهتها تسخّر شرطة منطقة المدينة المنورة جميع أجهزتها لخدمة المواطنين والزوار والمقيمين من خلال خططها بتشكيل سياج أمني منيع أساسه العمل الدؤوب والسهر على راحتهم بالعمل على تسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها بما يكفل سهولة التنقل وعدم عرقلة السير, وذلك من خلال المتابعة وحسن الانتشار للدوريات والدراجات المرورية, إضافة إلى تعزيز المساجد التي يرتادها الزوار مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات والشهداء والخندق، في حين تواصل القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة عملها على مدار العام بمتابعة الأعمال على الطرق التي تقوم بها الإدارة العامة للنقل وتهيئة الطرق التي ترتادها تلك العربات والتأكد من جاهزيتها وتأمين عوامل السلامة المرورية والمراكز الصحية التي تكون على الطريق وتهيئتها لما قد ينتج من حوادث لا سمح الله، حيث تشرف القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة على عدد ستة طرق رئيسية وفق النطاق الإشرافي للمنطقة وهي طريق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة السريع والقصيم وحائل وينبع وتبوك وخيبر والعلا.بدورها تكثف قوة أمن المسجد النبوي من خلال متابعتها لأمن وطمأنينة وراحة واستقرار زوار المسجد النبوي الشريف من خلال انتشار ضباط وأفراد القوة في جميع أنحاء المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به , إضافة إلى تسهيل وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي الشريف.كما تكثف أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها هذه الأيام من خلال عمل المراقبين والفرق الميدانية على مدار الساعة لمراقبة مناطق تجمع المواطنين والزوار في الأسواق والساحات المنتشرة بالمدينة المنورة للتأكد من سلامة الشروط الصحية في المطاعم وأماكن بيع المواد الغذائية والتموينية وسلامة مساكن الزوار وتأمين الحاويات لجمع المخلفات وانتشار عمال النظافة في مختلف المواقع حفاظا على الصحة العامة والحرص الدائم للمظهر العام لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.وفي الجانب المروري تقدم إدارة مرور المدينة المنورة أفضل الخدمات للزوار خاصة حول المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والساحات الملحقة به من خلال وجود القوى البشرية من ضباط وأفراد وآليات لاتخاذ كافة التدابير الأمنية والمرورية على حد سواء والعمل على الاستفادة القصوى من تلك الآليات ومواقع الزيارات مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات , إضافة إلى الأسواق التجارية والمطاعم .أما المديرية العامة للشئون الصحية بالمدينة المنورة فتقدم من خلال مرافقها الصحية أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لزوار المسجد النبوي في المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية والأدوية مدعمة بكوادر طبية وفنية وإداريين مجندين لتقديم أفضل وأسرع الخدمات الصحية اللازمة على مختلف المستويات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والإسعافية والتوعوية.من جهته يكثف فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة جولات الفرق الرقابية خلال فترة الإجازة على الوحدات السكنية بالمدينة المنورة للتأكد من وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة ليتمكن النزلاء من الاطلاع عليها والحد من التلاعب في الأسعار.في حين تقدم إدارة الدفاع المدني بالمدينة الخدمات الوقائية ومواجهة حالات الطوارئ من خلال زيادة عدد فرق الدفاع المدني ونشرها في المواقع المحددة وتجهيزها بأحدث وسائل الإنقاذ والإطفاء، بينما يشرف فرع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة على عمل المؤسسات القائمة بالصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد مثل مساجد قباء والميقات والقبلتين والخندق إلى جانب مساجد الشهداء والإجابة والغمامة والمساجد التي يرتادها الزوار والمساجد الواقعة على الطرق الرئيسية بالمنطقة والعمل على إكمال متطلبات المساجد وتوفير المصاحف والفرش وأجهزة الصوت وأجهزة التكييف والإضاءة والمياه.// انتهى //11:57ت م