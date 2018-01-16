الجزائر 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مساعي الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس ، من أجل ضمان مقعد دائم لدى الأمم المتحدة.وأشارت الصحف إلى المواجهات المسلحة التي شهدها الليلة الماضية محيط مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس ، موضحة مصرع حوالي 20 شخصا خلال المواجهات.ورأت أن مصرع حوالي 40 شخصًا بوسط العاصمة العراقية ، بغداد ، بسبب هجوم انتحاري ، أكد مرة أخرى هشاشة الوضع الأمني في العراق.وتحدثت الصحف عن تشكيل تنظيم عسكري قوامه 30 ألف جندي من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك على الحدود السورية التركية.وتطرقت إلى تصريحات الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، الذي أكد أن بلاده لن تحارب أشقائها ولا تتآمر على أحد ولا تتدخل في شؤون أي بلد وحريصة على بقاء علاقاتها مع جيرانها ، طيبة .// انتهى //11:58ت م