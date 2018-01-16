تونس 29 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 16 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، خبر مقتل أكثر من عشرة أشخاص في معارك اندلعت بمحيط مطار معيتيقة قرب العاصمة الليبية إثر هجوم شنته مجموعة مسلحة, مشيرة إلى توارد معلومات تفيد بان أهداف هذا الهجوم هو تسهيل دخول مجموعات إرهابية.في الملف العراقي.. كتبت صحف الثلاثاء عن مقتل نحو 31 شخصًا وإصابة أكثر من 90 آخرين في تفجيرين انتحاريين استهدف مجموعة من العمال وسط بغداد, مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني الذي استهدف العاصمة بغداد خلال الثلاث أيام الأخيرة.وتطرقت في شأن منفصل.. إلى انعقاد أعمال القمة الرابعة لقادة دول جنوب أوروبا السبع في العاصمة الإيطالية روما، من أجل بحث مشاكل الهجرة وتقييم الإجراءات المتخذة وقدرتها على تنظيم عملية الهجرة واللجوء والحد من المسالك العشوائية للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.ورصدت الصحف تفاصيل الاجتماع الدولي الذي تستضيفه مدينة فنكوفر الكندية اليوم, على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة الكورية الشمالية,وضمن تقارير إخبارية متفرقة.. لفتت صحف تونس الانتباه إلى تأكيد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أن مدريد ستواصل إدارة كاتالونيا إذا انتخب برلمان الإقليم الزعيم المعزول كارلس بودغمون رئيسًا مرة أخرى.// انتهى //12:12ت م